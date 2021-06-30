Taşeron düzeni can almaya devam ediyor: BEDAŞ işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) bağlı taşeron şirket HİPAR’da çalışan enerji işçisi İbrahim Zengin trafo içerisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:53
Taşeron düzeni can almaya devam ediyor: BEDAŞ işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) bağlı taşeron şirket HİPAR’da çalışan enerji işçisi İbrahim Zengin trafo içerisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İç cinayetini sosyal medya hesabından duyuran DİSK/Enerji-Sen, “Taşeron düzeni can almaya devam ediyor. İş cinayetlerine karşı örgütlenerek mücadele etmekten başka yolumuz yok” dedi.


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