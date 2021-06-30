Taşeron düzeni can almaya devam ediyor: BEDAŞ işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) bağlı taşeron şirket HİPAR’da çalışan enerji işçisi İbrahim Zengin trafo içerisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) bağlı taşeron şirket HİPAR’da çalışan enerji işçisi İbrahim Zengin trafo içerisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İç cinayetini sosyal medya hesabından duyuran DİSK/Enerji-Sen, “Taşeron düzeni can almaya devam ediyor. İş cinayetlerine karşı örgütlenerek mücadele etmekten başka yolumuz yok” dedi.
Video Haberler
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Doğu Perinçek'ten yeni Kanal İstanbul açıklaması
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- Üst düzey bürokrat anlattı
- Korktum ama yalnız değildim
- Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
- Türkiye resmen SBK'yi istedi
- Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama