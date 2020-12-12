Taşıyan'a kız kardeşinden ve oğlundan nakil yapılacak

12 Aralık 2020 Cumartesi, 12:19

Arabesk fantezi müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Bir süre önce sağlık sorunları yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve sanatçının tüm tetkiklerinin Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılması sağlanmıştı.

Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.



1 ayı aşkın süre hastanede yatan Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyada sevenlerine şu mesajla duyurdu: “Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir.”

"TARİH BEKLİYORUZ"

TV100'ün haberine göre, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını söyledi: “Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Hakan Taşıyan'ın organ nakli olması gerektiği açıklanmıştı.

47 yaşındaki Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Zor günler geçiren Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

5 Kasım'da Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Sevgili kardeşlerim, hafta başında doktorlarımızın kurul toplantısı sonrası aldıkları karar neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir.

Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir. Kendilerine şükranlarımı sunarım.

Süreç hakkında bilgilendirmelere devam edeceğim. Tüm gönül dostlarıma sevgilerimi sunarım. Dualarınızla en güzel günlere birlikte merhaba demek ümidiyle. Sağlıcakla kalın...