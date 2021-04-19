Taşköprü sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:44

Avrupa Birliği gazetesinde aralık ayında yayınlandıktan sonra askıya çıkan Taşköprü sarımsağı ile ilgili başvuru için 3 aylık bekleme süreci tamamlandı.



Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptıkları girişimler sonucu üreticinin beyaz altını Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almasının sevincini yaşadıklarını söyledi.



Üreticilere ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Çatal, emeği geçenlere teşekkür etti.



Bölgede 4 bin çiftçinin geçimini sarımsakla sağladığını belirten Çatal, "Yıllık ortalama 20 bin ton sarımsak üretimi yapılmaktadır. Sarımsak üretimi için kullanılabilecek yeni alanlar açılmaya başlandı" dedi.

Taşköprü sarımsağının pek çok market ve manavda taklit edildiğine dikkati çeken Çatal, "AB tescil belgesi ile artık bu mücadelede elimiz daha güçlü. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın AB nezdinde de hak ettiği konuma gelmesinden ilçem ve hemşehrilerim adına memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.



