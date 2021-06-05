Tatilde de COVID-19 önlemlerine dikkat: 'Uçakta ve otobüste maskenizi çıkarmayın'
Yaz döneminde insanlar tatile çıksa da, ne yazık ki COVID-19 tatile çıkmıyor. 2021 yaz mevsimi de 2020 yılında olduğu gibi COVID-19 pandemisi ile geçecek. COVID-19’dan korunma planınız yoksa, tatil planınız da eksik demektir. İşte tatilde alınması gereken koronavirüs önlemleri...
Kısıtlamalarla geçen bir kış mevsiminin ardından tatil dönemi başladı. Fakat COVID-19 tatile çıkmadı. Tatilde önlem alınmış, güvenilebilecek yerlerde konaklamanın kuşkusuz hayati önem taşıdığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu yaz da geçtiğimiz yıl olduğu gibi konaklama için yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi alternatifleri tercih edilebilir. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmaya devam edilmeli” hatırlatmasında bulundu.
VİRÜS DENİZ VE HAVUZDAN BULAŞMAZ
Yaz aylarının gelmesiyle deniz ya da havuza girmenin riskli olup olmadığı konusunun merak edildiğini söyleyen Hakko, “Unutulmamalı ki virüs, doğru oranda klorlanmış havuz suyuna ya da denize girmekle bulaşmaz. Ancak sudan çıktıktan sonra güneşlenirken sosyal mesafeye dikkat etmeli, kişiye özel havlular kullanılmalıdır. Ayrıca kullanacağınız şezlongların da temizlendiğinden emin olunmalı. Ortak kullanılan alanlara temas ettikten sonra eller maskeye, yüze, ağız ve burna değdirilmemeli, mutlaka yıkanmalı” dedi.
UÇAK VEYA OTOBÜSTE MASKEYİ ÇIKARMAYIN
Uçak veya otobüs yolculuklarında maskelerin kesinlikle çıkarılmaması ve kurallara uygun olarak maskenin takılması gerektiğinin altını çizen Hakko, “Kalabalık alanlarda kapı kollarına dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka dezenfekte edin. Bekleme alanlarında sosyal mesafeye dikkat edin. Koltuğa oturduğunuzda oturduğunuz koltuğun kol kısımları ve masayı dezenfekte edin. Eli temizlemeden maskeye veya yüze temastan kaçının. Yanınızda yedek maske bulundurun. Çocuklarınızı virüs konusunda bilgilendirin; onlara hijyen kurallarını ve doğru maske kullanımını anlatın. En önemlisi örnek olun” açıklamasında bulundu.
COVID-19’A KARŞI KENDİNİZE YAPACAĞINIZ 9 İYİLİK
Yaz tatilinde de bağışıklık sisteminin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, COVID-19’a karşı daha güçlü bir bağışıklık için 9 öneride bulundu:
Vücut direnciniz için sağlıklı beslenin
Şeker ve karbonhidrat tüketiminize dikkat edin. Unutmayın ki, sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyecekler, ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi de baskılıyor.
Uykunuza dikkat edin
Uyku kalitesi ve süresi, iyi çalışan bir bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunun için de erişkinlerin günde en az 7 saat, çocukların ise 12 saat uyumaları uygundur.
Egzersiz yapın
Yapılan bilimsel çalışmalara göre düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizler vücuttaki antikor oranını artırıyor. Bu nedenle yürüyüş ve evde yapılacak basit egzersizlerle bağışıklık sisteminizi destekleyin.
Bol su tüketin
Bu, vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemli.
Mevsimlere dikkat edin
Mevsim değişikliklerinde görülen üşütme, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korunun. Geceleri cam açık yatmamaya özen gösterin.
Maskenizi sık sık değiştirin
Maskeniz kirlendiğinde ve nemlendiğinde yenisiyle değiştirmeye özen gösterin.
Durumu kabullenin ve kendinize zaman ayırın
Durumun düzelmesini beklemek kaygı seviyenizi artırabilir; onun yerine mevcut durumu kabullenip şu an yapmanız gerekenlere odaklanmanız daha sağlıklıdır. Evde olduğunuz sürelerde kendinize zaman ayırın.
Nefes egzersizleri yapın
COVID-19’a karşı en önemli mücadele bölgesi solunum yolları ve akciğerler. Nefes eğersizleri, hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun azaltılmasına ve kaygıyı azaltmaya destek olur.
Sigara içmeyin
Sigara, akciğerleri hedef alan COVID-19’un akciğerlerde tutunmasını kolaylaştırdığı için özellikle pandemi döneminde tütün kullanımından uzak durun.
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