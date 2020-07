Tatilin hayali bile çok zor!

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, yerli turizm hareketi bekliyor. Tur operatörleri ve oteller yüzde 45’lere varan indirim yaptıklarını açıkladılar. Her şey dahil tatil köyleri ve oteller 4 geceden az olmamak kaydıyla rezervasyon kabul ediyor. Bu yıl aşırı ilgi gören karavan ve çadır tatili en düşük bütçeli olanı. Ancak 2 asgari ücretli bütçeye sahip 4 kişilik bir aile, tatilin hayalini bile kuramıyor. En düşük günlük kişi başı 370 liraya her şey dahil bir otelde yer bulmak mümkün. Denize sıfır her şey dahil bir tesiste 2 kişinin 5 günlük tatil maliyeti en düşük 5 bin 500 lira. Korona salgını nedeniyle villada tatil tercih edecekler için fiyatlar dolar üzerinden ve genelde 7 günden az olmamak koşuluyla kiralanabiliyor. Kaş, Kalkan ve Fethiye gibi tatil yörelerindeki villaların günlüğü kişi başı 110 dolardan, pansiyonlarda ise iki kişilik oda fiyatı 150 liradan başlıyor.

RUS TURİST SEZONU UZATIR

Bayram sonrası için de Rusya’dan uçuşların başlayacak olmasıyla sezonun kasım ayına kadar uzama beklentisi oluştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı nedeniyle iç turizm hareketi beklediklerini vurgularken, 10 Ağustos’tan sonra Rusya’dan Antalya’ya uçuşların başlayacak olmasını sevinçle karşıladıklarını açıkladı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, kapalı tesislerin bayramda açılma kararı aldıklarını vurguladı. Sezonu açık geçiren tesislerin de aylık doluluk oranlarının yüzde 50 oranlarında kaldığını da bildirdi. 1 Ağustos tarihinden itibaren Rusya’dan İstanbul ve Ankara, 10 Ağustos itibarıyla de Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşların başlayacak olmasını turizmciler sevinçle karşıladı. Burhan Sili, Rusya tarafından başlayan bu gelişmenin Almanya başta olmak üzere diğer pazar ülkelerinde de etkili olmasını umduklarını söyledi.

KASIMA KADAR UZASIN

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Ruslar için Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu hatırlattı Çorabatır, “Rusların en çok tercih ettiği ülke konumundayız. Onlar da tatile hasret kaldılar. Rusya uçuşlarının başlamasıyla sezonun kasım ayına kadar uzamasını bekliyoruz” dedi.