Tatvan'daki et skandalı istifa getirdi

03 Eylül 2020 Perşembe, 15:18

Kızılay'ın yardıma muhtaç kişilere dağıtılması için hazırladığı konserve etlerin AKP Bitlis milletvekili Cemal Taşar ve kardeşi olan Tatvan Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar'ın ortak olduğu otele götürüldüğü iddia edildi.

Taşar kardeşler Bitlis News'te çıkan haberi reddederken Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar istifa ettiğini açıkladı.

Paylaşılan görüntülerde, etlerin konserve şeklinde kıyma halinin otelin mutfak kısmında buzdolabına konduğu görülüyordu.

İSTİFA ETTİ

Taşar açıklamasında, "Bölgede kendisinden başkasına yaşama şansı ve hakkı vermek istemeyenlere karşı ailemizin de mensup olduğu Ak Parti'nin ilimizde kazanmış olduğu zaferlere şahsım üzerinden saldırılmasına ve karalanmasına meydan vermeyeceğim. Şahsımla herhangi bir hesabı olanların doğrudan hesaplaşması ve Kızılay'ın son gelişmeler üzerine başlattığı gelişmeyi rahatlatmak için Kızılay Tatvan Temsilciliği görevvinden istifa ettiğimi bildiririm" dedi.

'SUSKUNLUĞUM ASALETİMDENDİR'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP milletvekili Cemal Taşar ise, "Sevgili Dostlar, Mevlana ne güzel söylemiş, "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım var lakin, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye." Ahmaklara verilecek cevap sukuttan ibarettir..." ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Taşar AKP Bitlis milletvekili görevini sürdürüyor.

