Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven serbest kaldı
Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven sorgu hakimliğine sevk edildikten sonra serbest kaldı.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven, tutuklama talebi ile sorgu hakimliğine sevk edildikten sonra serbest kaldı. Avukatlarından alınan bilgiye göre Kulaçoğlu ve Gülseven serbest bırakıldı.
Avukat Tamer Doğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müvekkillerimiz Taylan ve Hakan dünkü ifadelerinin ardından serbest bırakılıp örgüt propagandası iddiası ile Balıkesir'e sevk edilmişti. Yetmemiş olmalı ki; şimdi de örgüt üyeliği ile suçlanıyorlar. İşbu soru operasyonun niteliğini anlamamıza için yeterli." diyerek şu belgeleri paylaştı:
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