Taylan Yıldız: Kanal İstanbul anketi için 250.000 sahte oy kullanıldı

17 Haziran 2021 Perşembe, 11:44

İBB Meclisi'nin haziran ayı ikinci toplantısı Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Kamuoyunda "İnternetçi Arkadaş" olarak tanınan İYİ Parti Meclis Üyesi Taylan Yıldız, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, İstanbul’un anayasasının bu projeyle delinmek istendiğini söyledi. Yıldız, gençlerin de bu projeye karşı çıktığını ve sosyal medya üzerinden “Kanal İstanbul’u destekliyor musunuz" diye anket yaptığını yüzde 97 hayır çıktığını söyledi. Yıldız, ancak ankete meclis konuşmasında kullanacağı notu düşerek bir hata yaptığını dile getirdi. Nitekim, takipçilerinin de trollerin para verip anketin seyrini değiştireceği uyarısında bulunduğunu söyledi. Yıldız, “5 bin lira, 10 bin lira verip 50 bin oy satın alan insanlar dolar dediler. Öyle de oldu. Şu an evet yüzde 53, hayır yüzde 46” dedi.

"250.000 SAHTE OY ALMIŞSINIZ"

Yıldız, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşın Kanal İstanbul'a tepkisinden korktuğunuz için bot hesaplarla sahte oy kullanıyorsunuz demiştim. İtiraz ettiniz. Ben belgesiz konuşmam. 250.000 sahte oy satın almışsınız. İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız?"

Vatandaşın Kanal İstanbul'a tepkisinden korktuğunuz için bot hesaplarla sahte oy kullanıyorsunuz demiştim. İtiraz ettiniz.



Ben belgesiz konuşmam.



250.000 sahte oy satın almışsınız.



İnternetçi abiniz öğrenemez mi sandınız? https://t.co/Q6o8cVLtc0 pic.twitter.com/IT4PbCnAQK — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 17, 2021

GÖKKUŞ'DAN YILDIZ'A "AMERİKA'NIN SESİ"

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş söz alarak, Taylan Yıldız'a "Küstah arkadaş" diye hitap ederek, şunları söyledi:

"Bu küstah arkadaşın, küstahça bir üslupla, saygısız bir üslupla hem meclisi hem meclis başkanlığını hiçe sayan bir üslupla konuşmasına müsaade etmenizi doğru bulmuyorum. Bu arkadaş o kadar küstah, o kadar kibirli, o kadar üstten bakan bir bakışla bakıyor ki; kime hizmet ediyorsa hizmet ettiği alanlarda konuşsun. Şu üslup doğru bir üslup değildir. Söylediği şey saçma sapan, ilkokul çocuğuna gösterseniz güler, lisede yapsanız sınıfta bırakırlar, Allah akıl fikir versin. Kanal İstanbul 2011 yılından beri tartışılıyor. Lehinde olan bilim adamları var, aleyhinde olan bilim adamları var. Kendinizle aynı fikirde olmayanlarla bu kadar küstahça alay edemezsiniz. Kendisi Amerika’da okumuş, bu küstahlığı ona vermez. Amerika’nın sesi gibi davranamazsın burada. Burası TBMM’den sonra Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi. Bu saygısız üslubu kendisine iade ediyorum. Provakatif söylemlerle prim yapmaya çalışıyorlar"

SUAT SARI: TAYLAN BEY ÇIKTI, ASLANLAR GİBİ KANAL İSTANBUL’U KONUŞTU

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “Bu üslubu asla kabul etmiyoruz. Bir meclis üyemize ‘hadsiz, saçma sapan konuşuyor’ demek kimsenin haddi değildir. Taylan bey çıktı aslanlar gibi Kanal İstanbul’u konuştu. AK Parti Grubu'nun her zaman olduğu gibi yine insanları aşağılayan, pusu kuran tutumlarını gördük. İBB Meclisi’nin terbiyesinin seviyesi bu noktaya inemez. Bizim meclis üyemize kimse 'Saçmalıyor' diyemez. İstanbul’un en önemli konusu Kanal İstanbul’u konuşanlara herkesin saygı göstermesi gerek. Ayıptır, bu meclisin seviyesini lütfen düşürmeyin” dedi.

AKP'li Gökkuş da “Kendisi 'Bu rakamları ilkokul çocuğuna gösterseniz güler, lise öğrencisi olsa sınıfta kalır” diyor. Sen kimsin ya, hangi hakla? Ben bu üslubu eleştiriyorum. Kimseyi hakaret etme hakkını kendimde görmüyorum ama kimse benim fikirlerime hakaret edemez. Siz Kanal İstanbul’u savunmayabilirsiniz ben savunuyorum" karşılığını verdi.