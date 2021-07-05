Tayland’da bakanlık belgesi sızdı: Sağlık çalışanlarına 3. doz BioNTech yapılmasın, Sinovac’a güveni azaltır

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:03

Tayland Sağlık Bakanlığı’ndan sızdırılan bir belge, Çinli ilaç firması Sinovac Biotech tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Sinovac (CoronaVac) aşısıyla ilgili ülkede soru işaretlerine yol açtı.

"GÜVENİ SARSABİLİR"

Ülkede Sinovac aşısı olan sağlık çalışanlarına 3. doz olarak mRNA aşısı yapılmaması tavsiyesi yer alırken, böyle bir adımın halkın Sinovac aşısına olan güvenini sarsabileceği yorumu yer aldı.

Çeşitli görüşlerin yer aldığı ve iç yazışma olan bu belge, hem sosyal medyada hem de yerel basında geniş çapta paylaşılmasının ardından Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, belgenin gerçek olduğunu teyit etti.



Kaynak: Sputnik Türkiye