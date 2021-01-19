Tayland'da kraliyeti eleştiren kadına ülkedeki en uzun hapis cezası
Tayland Kral Maha Vajralongkorn’un yaşantısını eleştiren Anchan Preelert 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi.
Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir kitlesel gösteriler düzenleyen muhalifler, monarşiyi eleştirmeyi yasaklayan 112 sayılı Krala İhanet Yasası'nın iptal edilmesi için 2019 aralık ayından beri eylemler yapıyor.
Tayland Kral Maha Vajralongkorn’un yaşantısını eleştiren Anchan adlı kişi 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
EN YÜKSEK CEZA
Emekli memur olan Anchan Preelert'in özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen Tayland Kralı Maha ile kraliyet ailesini eleştiren ses kayıtları YouTube ve Facebook’ta yayımlandı.
Ülkedeki en önemli yasayı ihlal eden Preelert'e 43 yıl hapis cezası verildi. Preelert'e verilen cezanın ülkedeki en uzun hapis cezası olduğu ifade edildi.
Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu olurken, 2020 yılında monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açılmıştı.
HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER
Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.
29 Ekim'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.
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