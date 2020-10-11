Tayland’da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı

11 Ekim 2020 Pazar, 11:52

Tayland’ın başkenti Bangkok’un 50 kilometre doğusunda tapınak ziyaretine giden yolcuların bulunduğu bir otobüs ile tren çarpıştı. Chachoengsao eyaletinin Valisi Maitree Tritilanond, kazada en az 20 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığı belirtti.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis otobüste en az 60 yolcunun bulunduğu bilgisini paylaşarak ölü sayısının artabileceğini belirtti.



