Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı

18 Nisan 2021 Pazar, 00:00

Swift, son albümleri Folkore, Evermore ve 2008 tarihli Fearless'ın yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde sadece 259 günde bir numaraya oturan üç albüme imza atmayı başardı.

Rekorun önceki sahibi, Help!, Rubber Soul ve Revolver albümleriyle 364 günde üç kez listelerin ilk sırasına oturan The Beatles'tı.

Bu haber Swift'in, Yılın Albümü dalında üç kez Grammy Ödülü kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarih yazdığı bir başka anı izledi.

Swift'in en yeni liste başı, yıldızın yeniden kaydedeceği 6 albümden ilki olan Fearless (Taylor's Version).

Bu karar, Swift'le eski plak şirketi ve menajeri Scooter Braun arasında epey ayyuka çıkan anlaşmazlıktan kaynaklanmıştı.

Swift, Braun'un kendisinin eski şirketi Big Machine Records'u satın aldıktan sonra ilk 6 albümünün haklarını 300 milyon dolardan (yaklaşık 2 milyar 420 milyon TL) fazla değere sahip olduğu düşünülen bir anlaşmayla sattığını geçen yıl kasımda açıklamıştı.

O dönem Swift, bu satıştan dolayı harap olduğunu ve satışın esasen "kendisini ömrü boyunca yaptıklarından kopardığını" söylemişti.

Eski sözleşmesindeki yeniden kayıt maddesinin sona ermesinin ardından Swift daha sonra bu 6 albümün yeni versiyonlarını yayımlayacağını ve bunun ona özgün müziğinin haklarını geri vereceğini açıkladı.

Kaynak: Independent Türkçe