“Tayvan, Çin’e ait savaş uçağını düşürdü” iddiası
Sosyal medyada Tayvan’ın, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin’e ait bir Su-35 savaş uçağını vurduğu iddia edildi. Görüntülerde, boş bir arziye çakılmış ve yanmakta olan bir savaş uçağı görülüyor.
Tayvan merkezli sosyal medya hesapları, Çinli bir Sukhoi Su-35 savaş uçağının ülkenin hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia etti.
It’s Big & Bold— Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) September 4, 2020
Chinese fighter Jet shot down by Taiwan....
Now China will say
It got crashed due to tech glitch or it’s not true pic.twitter.com/DZ6oxHQAmh
Hindistan merkezli Sakal Times’ta yayınlanan habere göre uçak, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ne izinsiz girdikten sonra, Çin'in Vietnam sınırındaki özerk bir kıyı bölgesi olan Guangxi'de, Tayvan hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.
Haber henüz ne Çin ne de Tayvan resmi kaynakları tarafından teyit edilmedi.
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