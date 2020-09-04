“Tayvan, Çin’e ait savaş uçağını düşürdü” iddiası

04 Eylül 2020 Cuma, 11:50

Tayvan merkezli sosyal medya hesapları, Çinli bir Sukhoi Su-35 savaş uçağının ülkenin hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia etti.

It’s Big & Bold

Chinese fighter Jet shot down by Taiwan....



Now China will say

It got crashed due to tech glitch or it’s not true pic.twitter.com/DZ6oxHQAmh — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) September 4, 2020

Hindistan merkezli Sakal Times’ta yayınlanan habere göre uçak, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ne izinsiz girdikten sonra, Çin'in Vietnam sınırındaki özerk bir kıyı bölgesi olan Guangxi'de, Tayvan hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Haber henüz ne Çin ne de Tayvan resmi kaynakları tarafından teyit edilmedi.



