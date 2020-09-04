“Tayvan, Çin’e ait savaş uçağını düşürdü” iddiası

Sosyal medyada Tayvan’ın, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin’e ait bir Su-35 savaş uçağını vurduğu iddia edildi. Görüntülerde, boş bir arziye çakılmış ve yanmakta olan bir savaş uçağı görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 11:50
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Tayvan merkezli sosyal medya hesapları, Çinli bir Sukhoi Su-35 savaş uçağının ülkenin hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia etti.

Hindistan merkezli Sakal Times’ta yayınlanan habere göre uçak, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ne izinsiz girdikten sonra, Çin'in Vietnam sınırındaki özerk bir kıyı bölgesi olan Guangxi'de, Tayvan hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü.

Haber henüz ne Çin ne de Tayvan resmi kaynakları tarafından teyit edilmedi.



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