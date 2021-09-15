Tayvan savaş uçakları otoyola kurulan geçici piste iniş yaptı
Tayvan savaş uçakları, Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan'ın Pingtung kentinde bir otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı.
Tayvan savaş uçakları, her yıl düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatı kapsamında Tayvan'ın Pingtung kentinin Pingtung ilçesinde otoyol üzerine kurulan geçici piste iniş yaptı.
Bir hafta süren tatbikatta 1'er adet ABD üretimi F-16 savaş uçağı, Fransız üretimi Mirage savaş uçağı ve Tayvan üretimi Ching-kuo savaş uçağı ile 1 adet E-2 Hawkeye erken uyarı uçağı, hızlı dönüşüm için düz olacak şekilde özel olarak tasarlanmış otoyol üzerinde kurulan geçici piste iniş yaptı.
Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Tayvanlı pilotların "Çin'in Tayvan'ın hava üslerine saldırması durumunda ihtiyaç duyulabilecek becerilerini sergilediği" tatbikata katılarak denetlemelerde bulundu.
Tsai Ing-wen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Böyle mükemmel savaş becerileri, hassas ve hızlı hareketler, sıkı eğitimden geliyor ve bunlar hava kuvvetlerinin hava sahamızı koruma konusundaki güvenini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Tayvan'da demokratik olarak seçilmiş hükümeti Pekin'in egemenliğini kabul etmeye zorlayan Çin, "kutsal" Çin toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan'a karşı askeri baskısını son yıllarda artırdı.
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