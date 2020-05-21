Tazmanya Kaplanı'nın kaydedilen son görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 12:43

Köpeği andıran görüntüleri ve sırtındaki Kaplan çizgileriyle nadir bir görünüme sahip olan Tazmanya Kaplanı, en son 1936'da görülmüştü.

Avustralya Ulusal Film ve Ses Arşivi (NFSA), 1935 yapımı "Harikalar Diyarı: Tazmanya" adlı bir belgeselde Tazmanya Kaplanı'nın görüntülerini keşfetti.

NFSA'nın internet sitesindeki bilgilere göre, 'Benjamin' adlı Kaplan, şu an kapalı olan Hobart'taki Beaumaris Hayvanat Bahçesi'nde görülüyor.

18 ay sonra, 7 Eylül 1936'da ise bilinen son Tazmanya Kaplanı Benjamin'in öldüğü belirtiliyor.

Belgeselin anlatımcısı ise Benjamin'den "İblis gibi sert" ifadeleriyle söz ediyor.

Filmin, seyahat belgeselcisi Sidney Cook tarafından çekildiğine inanılıyor.

O dönemde hayvanat bahçelerinde tutulan sadece iki tane Tazmanya Kaplanı bulunuyordu. Bunlardan biri Beumaris diğeri de Londra Hayvanat Bahçesi'ndeydi.