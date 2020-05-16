TBB Yönetim Kurulu'ndan iktidarın çoklu baro sistimine ilişkin karar
TBB Yönetim Kurulu, iktidarın çoklu baro ve nispi temsil sistemi getirmesine karşı olduklarını açıkladı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, nispi temsil sisteminin tartışılması ve ortak akıl oluşturulması gerekçesiyle nispi temsil yönünden karara muhalefet etti.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, baro seçimlerinde nisbi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşı olduklarını açıkladı. TBB Başkanı Feyzioğlu, delege yapısı ve nisbi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği savıyla bu kısma karşı oy verdi.
TBB'den yapılan açıklama şöyle:
"MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURU
08/05/2020 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110/1. maddesinin bizlere yüklediği görev doğrultusunda, basında çıkan haberlere göre Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 Baromuza ayrı ayrı olmak üzere yazı yazılmasına karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuz barolarımızın yaptığı kamuoyu açıklamaları ile gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak yaptığı müzakereler sonucunda aşağıdaki açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı olarak duyurulmasına karar vermiştir.
Baroların adil yargılanma hakkının ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru ve taşıyıcı sütunu olduğunu bir kez daha kararlılıkla ifade eden bizler;
Çoklu baroya,
Barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına,
Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine,
Baro seçimlerinde nisbi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız. (TBB Başkanının delege yapısı ve nisbi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır.)
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
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