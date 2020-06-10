TBMM ana binada korona karantinası!

10 Haziran 2020 Çarşamba, 14:11

Koronavirüs salgını dolayısıyla çalışmalarına ara vererek 2 Haziran'da tekrar çalışmaya başlayan TBMM'de salgın nedeniyle Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu kat tamamen karantinaya alındı. Genel Sekreterlikte görevli olan bir personelde koranvirüs çıkması üzerine giriş ve çıkışların kapatıldığı katta görev yapan personel test yapıldıktan sonra evlerine gönderilmeye başlandı.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları ise devam ediyor.

TBMM ana bina içerisinde yer alan Genel Sekreterlik katı AKP grubunun hemen altında yer alıyor. Genel Sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergah olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.