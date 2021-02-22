TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak"

22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı Gara'ya giden HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve fezleke düzenlenen 9 HDP’li vekil ile ilgili açıklamada bulundu.

Mustafa Şentop, "Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak" dedi. Şentop, “Bir şey daha ifade edeyim cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına mektup kampanyalarıyla ilgili çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etmek isterim. Tüm bu konularda hukuk çerçevesinde gerekli en ağır cezalandırma işlemleri uygulanacaktır” diye devam etti.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Meclise ulaşan bir fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler de var. Meclise gelince karma komisyona iletiyoruz. Meclise geldiğinde gereken yapılır. AYM'nin verdiği Berberoğlu kararı ile ilgili kıyaslamalar yapılıyor. Aynı durum söz konusu değil. Yürütülen dava süreci anayasadaki 2 husus var. Vekil ağır ceza ile yargılanıyorsa dokunulmazlık söz konusu değil. Başsavcılık bir soruşturma başlattı. Sosyal medya bu tür şeylere açık. Hukuken bu işleri yapanlara cezaların verilmesi gerekir.

Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği, eski ve yeni vekilleri tarafından, büyük hacimde miktarda pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarını organize edilmesi tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli işleri hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yönetiyor. Ancak cezaevleri konusundaki önemli bir konuya arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek istiyorum. Rahatsızlığın büyüklüğünü de açıklamak isterim.”

NE OLMUŞTU

Geçen hafta, HDP’li 9 vekil Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlenmişti.