TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu!

CHP'li Mahmut Tanal, "Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2021 Pazartesi, 14:26
TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu!
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Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle:

TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu! Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı.

Böylece #CHP’li belediyelere çelme takma, cezalandırma furyasına Meclis yönetimi de katılmış oldu. #HalkEkmek


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