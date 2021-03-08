TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu!
CHP'li Mahmut Tanal, "Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı" dedi.
Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle:
TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu! Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı.
Böylece #CHP’li belediyelere çelme takma, cezalandırma furyasına Meclis yönetimi de katılmış oldu. #HalkEkmek
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