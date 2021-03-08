08 Mart 2021 Pazartesi, 14:26

Mahmut Tanal'ın paylaşımı şöyle:

TBMM Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ekmek alımını durdurdu! Bugün Meclis yemekhanesinde Ankara Halk Ekmek yerine özel bir firmanın ekmeği yerini aldı.

Böylece #CHP’li belediyelere çelme takma, cezalandırma furyasına Meclis yönetimi de katılmış oldu. #HalkEkmek