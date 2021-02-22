TBMM Deprem Komisyonu’nda belediyeler üzerinden kayyım tartışması

22 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

Kayyım atanan belediyelerden olan Van Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan’ın sunumunu eleştiren HDP’li Ali Kenanoğlu, “Seçilmiş yönetim ile kayyım yönetimi arasındaki farkı da çok net bir şekilde görmüş olduk” dedi.

AKP’li Mustaf Demir ise kayyımı “Van’da, Diyarbakır’da, Hakkâri’de sokakta bıraksanız belediyenin binasını bulamayacak, hiç o bölgeyle alakası olmayan belediye başkanları gördük” cümleleri ile savundu.

Komisyonda, eski AKP Van Milletvekili aday adayı da olan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Van depreminden sonra ilde yapılan 17 bin yeni konutun ihtiyacı karşılamak adına bölgenin sosyolojik durumuna uymadığı ve ulaşım planlaması yapılmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Tapan’ın sunumunun ardından milletvekilleri arasında kayyım tartışması yaşandı. HDP’li Kenanoğlu, Tapan’ın sunumunu eleştirerek, “Van’ı dinlemek istedik ama Van’dan çok beyefendi kendi çalışmaları üzerinden değerlendirmelerde bulunmak durumunda kaldı. Seçilmiş yönetim ile kayyım yönetimi arasındaki farkı da çok net bir şekilde görmüş olduk. Buradan Van Belediye Eşbaşkanları Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan’ı selamlıyorum” dedi. Kenanoğlu’nun sözlerine AKP’li Mustafa Demir ise şunları kaydetti:

“O bölgede; Van’da, Diyarbakır’da, Hakkâri’de sokakta bıraksanız belediyenin binasını bulamayacak, hiç o bölgeyle alakası olmayan belediye başkanları gördük. Şimdi, onlar ile bunları mukayese edince yani sizi ve onları mukayese edince... Orada genel sekreter olarak çalışıyor olmanız bence takdire şayan bir durum, çok önemli. Van halkı açısından da alacağı hizmetler açısından da ülkemiz açısından da son derece önemli.”