TBMM Dışişleri Komisyonunda bir kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bir kanun teklifini kabul etti.

AA
28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:12
TBMM Dışişleri Komisyonunda bir kanun teklifi kabul edildi
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Komisyon, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.


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