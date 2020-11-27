TBMM gündeminde: Borsa İstanbul hisseleri Katar'a ne kadara satıldı?

27 Kasım 2020 Cuma, 14:28

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Türkiye’nin Katar ile Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması yapmasını TBMM gündemine taşıdı. Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin ne kadara satıldığını ve ödeme şartlarını sordu.

‘MİLLİ SERVETİMİZ, ŞEFFAFLIKTAN UZAK ŞEKİLDE YABANCILARA SATILIYOR’

Hakverdi, konu ile ilgili “Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaşıyor. Şeffaflıktan ve denetimden uzak Varlık Fonu’na ait şirketlerin hangi kriterlerle kime nasıl satıldığı bilinmiyor. Milli servetimizin bu şekilde harcanması kabul edilemez” dedi.

Hakverdi, “Varlık Fonu’nda ne yapıldığının bilinmemesi ve kamuoyuna yansımaması için ise birçok özel yasa çıkartıldı. Millete ait şirketlerde ne olduğunu, millet adına denetleyen Sayıştay, Varlık Fonu’nda devre dışı bırakıldı” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKE ADETA ERDOĞAN VE KATAR EMİRİNİN AİLE ŞİRKETİ GİBİ’

Katar ve sermayesinin Türkiye ile yakından ilgilendiğini vurgulayan Hakverdi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar tarafından hediye edilen uçaktan, Tank Palet Fabrikası’nın satışına ve Kanal İstanbul güzergâhındaki arsaların Katar emirinin annesine satışına kadar birçok parasal ilişki bu ilgi ve alakanın boyutlarını ortaya seriyor. Ülke adeta Erdoğan ve Katar emirinin ailesi tarafından aile şirketi gibi yönetiliyor” dedi.