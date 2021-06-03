TBMM İklim Komisyonu’nda avcılık savunuldu
AKP'li Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, komisyonda avlanma için açılan ihaleleri savundu.
TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda söz alan CHP'li Jale Nur Süllü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’nün avlanma için açtığı ihaleleri gündeme getirdi. Çorum Kargı’da 21 bin 200 TL bedelli kızıl geyik avı ihalesi açıldığını belirten Süllü, “Zaten küresel iklim krizinin etkisiyle habitatları yok edilen hayvanlar yaşam mücadelesi verirken bir de avlanma baskısıyla tehdit altındalar. Ülkemizde Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 300 bin avcı bulunuyor. Küresel silah şirketlerin de katkısıyla spor, yürüyüş adı altında avcılık konusunda bir baskı var ve bu da özellikle Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün adı altında yapılıyor” dedi. Komisyonda sunum yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı Orman Programı Kıdemli Uzmanı Selin Devranoğlu da konuya ilişkin, “Parasal avcılığın her türlüsü özellikle memeli türlerin, kuşlarda da aynı şekilde aslında birçok türde yasaklanmasını savunuyoruz. Bunun için de çeşitli argümanlarımız var. Bunların başında da avcılığın yapılması için gerekli güçte envanterlerin aslında yani bilginin elimizde olmaması geliyor. Hâlihazırda bu habitatların ve türlerin çok büyük baskı altında olduklarını zaten biliyoruz ve avcılığı da ekleyerek üzerine bu baskıyı çok daha ağır bir hâle getirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
‘KORUNMASI GEREKEN KORUNUYOR'
Bunun üzerine “Bazı popülasyonlar çok artıyor ve etrafa da, tarım alanlarına falan zarar veriyor” diyen komisyon başkanı Eroğlu, ''Dolayısıyla bu maksatla bir kota konuyor. Popülasyonun artması hâlinde kota dâhilinde, kontrol dâhilinde yapılıyor. Özellikle korunması gereken hayvanlar da Doğa Koruma ve Millî Parklar tarafından çok sıkı şekilde korunuyor” savunmasını yaptı.
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