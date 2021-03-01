TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu’na Boğaziçi Çağrısı

01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

CHP’li Özel, Türkiye’nin, insan hakları ihlalleri noktasında yakın tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı. Özel, “Anayasanın 34. maddesi, ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ hükmünü içeriyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasının ardından yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bu olaylar nedeniyle 9 vatandaşımız cezaevlerinde, onlarca gencimiz ev hapsi ile özgürlüklerinden alıkonuldu. Türkiye’nin 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinin ardından iktidar partisi eliyle girdiği anayasasızlaştırma sürecinde, 12 Eylül faşist darbe anayasasının dahi hak olarak tanımladığı bazı maddeler fiilen yürürlükten kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ne yazık ki ülkemizde anayasanın 34. maddesinde tanımlanan haklar kısıtlanmaktadır” değerlendirmesini yapan Özel, şunları söyledi:

“Protestolara katılan bu ülkenin pırıl pırıl gençleri AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, kabine üyeleri, saray yetkilileri ya da AK Parti sözcülerince terör örgütleriyle irtibatlandırılmışsa da hiçbiri hakkında terör örgütü bağı bulunamadı. Lekelenmeme hakları zedelenen bu gençlerin bir kısmı halen özgürlüklerinden mahrum durumda.”