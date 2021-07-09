TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu'nda damla sulama sistemine geçilmesi önerildi

09 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’de tüketilen suyun yüzde 77’sinin sulama için harcandığını aktaran Eyüpoğlu, “Bu oran gelecekte aşağı çekilmezse sektörel su taleplerinin karşılanmasında ve ekolojik çevre için öngörülen su miktarının temininde güçlükler yaşanabilecektir” dedi. Bu nedenle tarımda vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Eyüpoğlu, bunun yerine damla sulama sistemine geçilmesini önerdi.

Öneriye tüm komisyon üyelerinden destek geldi. CHP’li Murat Bakan, ülkede damla sulamaya geçilmesi için seferberlik başlatılması gerektiğini söyledi. Bakan’a destek veren Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu da “Vahşi sulamadan modern sulamaya geçiş konusunda büyük bir seferberlik yapılması lazım. Bütün kurumlara, Cumhurbaşkanımıza bildirelim” dedi. Eroğlu, bu görüşü komisyon çalışmaları tamamlanınca oluşturacakları rapora da ekleyeceklerini söyledi.

BİYOKÜTLE SANTRALLARI

Komisyonda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, biyokütle santralları konusunda da aynı görüşü dile getirdi. AKP’li Nevzat Ceylan, son zamanlarda ülke genelinde biyokütle santrallarının sayısının artığını belirtti. Bunların ormanlara zarar verdiğini belirten Ceylan, komisyonun hazırlayacağı raporda, biyokütle santrallarının enerji ham maddelerinin ormanlardan karşılanmamasına ilişkin bir görüş de yer alması gerektiğini kaydetti. CHP’li Jale Nur Süllü de Ceylan’ın önerisine destek verdi.