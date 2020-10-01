TBMM Şeref Kapısı'na Erdoğan posteri

01 Ekim 2020 Perşembe, 13:17

TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.

Ancak tören öncesi Meclis'e gelenlerin karşılaştığı manzara tepki çekti. Meclis'e gelenler, Şeref Kapısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteriyle karşılaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bu uygulamaya tepkisini Twitter adresinden paylaştı.

Tanal, "Yürütme'nin, iktidarın gölgesi, Yasama'nın, TBMM'nin üzerine düşmüştür. Hiçbir dönemde Cumhurbaşkanının posteri, yasama yılı açılışında TBMM Şeref Kapısı'na asılmamıştı. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, partili bir Cumhurbaşkanıdır." dedi.



