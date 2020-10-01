TBMM Şeref Kapısı'na Erdoğan posteri
Yeni yasama dönemi öncesi Meclis'e partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı.
TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.
Ancak tören öncesi Meclis'e gelenlerin karşılaştığı manzara tepki çekti. Meclis'e gelenler, Şeref Kapısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteriyle karşılaştı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bu uygulamaya tepkisini Twitter adresinden paylaştı.
Tanal, "Yürütme'nin, iktidarın gölgesi, Yasama'nın, TBMM'nin üzerine düşmüştür. Hiçbir dönemde Cumhurbaşkanının posteri, yasama yılı açılışında TBMM Şeref Kapısı'na asılmamıştı. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, partili bir Cumhurbaşkanıdır." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
Video Haberler
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
- Emniyet müdüründen 'Bozkurtlu' düğün mesajı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Her vaka hasta değildir diyen Koca’ya TTB’den yanıt
- Dünyada 19 saniyelik korku!
- Hatay'da korkutan hortum
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!