TBMM Tv’ye 4K teknolojisi geliyor

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

TBMM Başkanlığı, genel kurul çalışmaları başta olmak üzere Meclis’teki yasama faaliyetleri ve basın toplantılarını yayımlayan TBMM TV’nin 10 yıllık sistemlerinin modernizasyonu kapsamında “UHD 4K” yayın teknolojisine ilişkin teknik şartnameler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

TBMM TV’nin teknik altyapısının güncellenmesiyle ilgili tartışmalar 2015 yılından bugüne kadar devam ederken TBMM Başkanlığı’nın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yanıtta, Genel Kurul salonunda hizmet veren robotik kontrollü kamera sisteminin ise 1997 yılında temin edildiği şekliyle kullanıldığını; arızalanan parçaların 10 yıllık yedek parça bulundurma süresi olduğu için kullanım ömrünü doldurduğu ifade edildi.

Türkiye’de 4K yayın yapan TV kanalı sayısı çok sınırlıyken TBMM TV için 4K teknolojisinin araştırılması dikkat çekti. TBMM TV’nin modernizasyonunun “savunma, güvenlik ve istihbarat alanı” kapsamında olduğu gerekçesiyle Kamu İhale Yasası istisnası kapsamında olacağının ifade edilmesi de akılları karıştırdı.