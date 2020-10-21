TBMM'de 32 vekil, sadece yemin etti...

21 Ekim 2020 Çarşamba, 09:36

BirGün'den Hüseyin Şimşek imzalı habere göre, TBMM’de 27’si AKP’li olmak üzere 32 milletvekili, kürsüye milletvekili yeminini okumak dışında çıkmadı, yasama ve denetim faaliyetinde bulunmadı.

Milletvekillerinin TBMM’nin 27’nci yasama dönemi başladığında 20 bin TL olan maaşları, 25 bin TL’ye yaklaştı. 27 ayda her milletvekiline 500 bin TL’den fazla maaş ödendi.

Bu süreçte 32 milletvekili yemin etmek dışında Meclis’te hiçbir varlık göstermedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise hastalığı nedeniyle parlamento faaliyetlerine katılamadı.

27’Sİ AKP’Lİ

TBMM’de 290 sandalyeye sahip AKP’den 27 milletvekili bugüne kadar Genel Kurul’da sadece yemin töreninde konuştu. Ülke ya da milletvekilliğini yaptığı kent hakkında hiç konuşmayan 27 milletvekilinin ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesi de bulunmuyor. Bu milletvekillerinin önemli bir bölümü eski bakan ve AKP Genel Merkez yöneticilerinden oluştu. MHP’den iki, HDP, CHP ve Yenilik Partisi’nden ise birer ismin de benzer durumda olduğu görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yapan bazı isimler ile eski bakanlar da TBMM’nin faaliyetlerine katılmadı. Çoğunun faaliyeti. Başka milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tekliflerine imza vermekle sınırlı kaldı. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk’ün ise listedeki isimlerden tek farkı TBMM Başkanlığı’na dört yazılı soru önergesi sunması oldu.

BU MİLLETVEKİLLERİ ŞÖYLE:

- AKP Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz ve Mahir Ünal

- AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam

- AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan

- AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

- Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Alev Dedegil

- Eski Bakanlar Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki

- AKP’li Milletvekilleri Yakup Taş, İlknur İnceöz, Ali İhsan Arslan, Barış Aydın, Hacı Turan, Mustafa Köse, Harun Karacan, Husret Dinç, Abdulkadir Özel, Aziz Babuşcu, Erkan Kandemir, Mustafa Ataş, Murat Baybatur, Muhammed Avcı, Çiğdem Karaaslan, Rizgin Birlik, Mehmet Altay

- CHP Milletvekili Deniz Baykal

- Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı, HDP’li Berdan Öztürk

- Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli