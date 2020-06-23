TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
TESTİ POZİTİF ÇIKAN PERSONEL SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.
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