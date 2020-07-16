TBMM'de "Bilişim, Teknoloji Komisyonu" kuruluyor

16 Temmuz 2020 Perşembe, 12:39

18 ihtisas komisyonunun bulunduğu Meclis'te, "Bilişim, Teknoloji Komisyonu" adı altında yeni bir komisyon kurulması planlanıyor. İhtisas komisyonu gibi faaliyet gösterecek olan komisyon, bilişim dünyası ile igili düzenlemeleri görüşecek. Her partiden milletvekili seçilecek Komisyon; bilişim, teknoloji, internet gibi konularda görevleriyle ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilecek, buralarda inceleme yapabilecek.

Kanunlarda aksi hüküm bulunmadıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler, komisyon tarafından istenilen bilgi, belge ve dokümanları vermekle yükümlü olacak. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşların bu konudaki çalışmalarından yararlanabilecek. İhtisas komisyonlarında, Meclis Başkanlığınca komisyona havale edilen kanun teklifleri görüşülüyor.

Meclis'te ihtisas komisyonu kurulabilmesi için, milletvekili ya da milletvekillerinin, 'iç tüzük değişikliği' ya da yasa teklifi vermesi gerekiyor. Teklif, Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmesinden sonra, Meclis kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesi ile birlikte komisyon kurulmuş olur.