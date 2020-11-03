'Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması' önerisi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından TBMM'de bugün bütün partilerin desteğiyle Türkiye'de depremle mücadele için atılacak adımların belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonun kurulması için partiler arasında anlaşma sağlandı.
Bu kapsamda TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi .
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