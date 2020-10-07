TBMM'de koronavirüs paniği: "Birçok vekille temas etti"
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis çay ocağında bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Tanal, "Birçok milletvekiliyle, personelle temas edildi. Temaslı bir personel de iktidar kulisindeki çay ocağında görevlendirildi. Meclis salgın sürecini yönetemiyor" açıklamasında bulundu.
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’te çay ocağında bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sabah test yaptıran personelin sonuç çıkana kadar saatlerce çalıştırıldığını belirten Tanal, "Temaslı bir personel de iktidar kulisindeki çay ocağında görevlendirildi" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Mahmut Tanal şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yine Meclis çay ocağında bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sabah test yaptıran personel, sonuç çıkana kadar saatlerce çalıştırıldı. Birçok milletvekiliyle, personelle temas edildi. Temaslı bir personel de iktidar kulisindeki çay ocağında görevlendirildi. Meclis salgın sürecini yönetemiyor."
“NEDEN ÇALIŞTIRILIR?”
Corona virüsü pozitif çıkan çay ocağı personelinin çalışmaya devam ettirildiğini belirten Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hastalık belirtisi gösterip test yaptıran emekçi, sonuç belli olana kadar neden çalıştırılır? İzin vermek çok mu zor? Aynı çay ocağında, koronadan dolayı kapanan ocakta çalışan temaslı kişi, neden iktidar kulisindeki çay ocağına gönderilir?"
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
Video Haberler
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama