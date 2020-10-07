TBMM'de koronavirüs paniği: "Birçok vekille temas etti"

07 Ekim 2020 Çarşamba, 19:58

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’te çay ocağında bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sabah test yaptıran personelin sonuç çıkana kadar saatlerce çalıştırıldığını belirten Tanal, "Temaslı bir personel de iktidar kulisindeki çay ocağında görevlendirildi" dedi.



Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Mahmut Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine Meclis çay ocağında bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Sabah test yaptıran personel, sonuç çıkana kadar saatlerce çalıştırıldı. Birçok milletvekiliyle, personelle temas edildi. Temaslı bir personel de iktidar kulisindeki çay ocağında görevlendirildi. Meclis salgın sürecini yönetemiyor."

“NEDEN ÇALIŞTIRILIR?”

Corona virüsü pozitif çıkan çay ocağı personelinin çalışmaya devam ettirildiğini belirten Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalık belirtisi gösterip test yaptıran emekçi, sonuç belli olana kadar neden çalıştırılır? İzin vermek çok mu zor? Aynı çay ocağında, koronadan dolayı kapanan ocakta çalışan temaslı kişi, neden iktidar kulisindeki çay ocağına gönderilir?"