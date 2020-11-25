TBMM'de Kürdistan ve Alaattin Çakıcı tartışması

25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:15

TBMM Genel Kurulundaki görüşmede HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan, bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle." şeklinde konuştu.

Kürtlere, "1921 Anayasası'yla özerklik verildiğini" söyleyen Özgüneş, "Misakımilli'ye kim ihanet etti? Kürtler mi ihanet etti, iktidar olanlar mı?" diye sordu.

MHP'DEN YANIT

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Özgüneş'e tepki göstererek, "Atatürk, milli mücadeleyi başlatacak, İstiklal Harbi'nin başlangıcı için Samsun'a arkasından Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a gidecek. Siz buradaki kongreleri, 'Kürdistan'a gitti.' diye ifade edeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün mü? Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir nerede var? Erzurum öz mü öz Türk yurdudur." karşılığını verdi.

ürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürtlerin de yer aldığını hatırlatan Bülbül, "Milli mücadelenin verildiği sırada o bölgelerden gelen Kürt kökenli olan mebuslar, temsilciler de bu memleketin, milletin birlik ve beraberliğinin, milli bir yapıda bir ve beraber olması noktasında irade göstermişlerdir. Onların hiçbiri kalkıp da 'Bu memleket ayrıdır. Biz şurada Kürdistan istiyoruz.' diye bir talepte bulunmamışlardır. Kaderlerini bir görmüşlerdir. Ankara'yı da kendi memleketi, vatanları, başkentleri kabul etmişlerdir." şeklinde konuştu.

Kendilerinin aradığı Kürtlüğün, milli bir anlayışla ülkede kardeşliği, birliği ve beraberliği temsil ve temin eden bir anlayış olduğunu söyleyen Bülbül, "Bu anlayış milli mücadele kadrosunda söz konusuydu fakat HDP'nin, bu anlayışı temsil ettiği hiçbir şekilde söylenemez, iddia edilemez. Kürtler milletimizin öz mü öz evlatlarıdır. Bizim mücadele ettiğimiz terördür, terörün uzantılarıdır. Hem terör örgütü hem de onun siyasi uzantıları bu memlekette Allah'ın izniyle bitirilecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"DEMİRTAŞ HAKKINDA CEZA YOK"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu tartışmanın, bu ülkede herkesin, anayasal olarak eşit ve özgür yurttaş olana dek bitmeyeceğini savundu.

Beştaş, "Kürdistan coğrafyasını, Kürtleri reddederek Meclis'te Kürtleri bitiremezsiniz. Bu ülkede Kürtler var. Kürtler, kendi haklarını istiyor. Eşit ve özgür yurttaş olmak istiyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında, Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "terörist" dediğini hatırlatan Beştaş, "Ama kendisi mafya liderleriyle kol kola yürümeye devam ediyor. Onları sahipleniyor. Ceza aldığı kesinleşmiş ama Demirtaş hakkında tek bir gün mahkumiyet cezası yok. Hangi cüretle Demirtaş'ı terörist ilan ediyorsunuz." diye konuştu.

MHP ÇAKICI'YI SAVUNDU

Bunun üzerine Bülbül, Beştaş'a, "Genel Başkanımızın tanımlamalarından rahatsız olmaya gerek yok. Türkiye'de meydanlara çıkıp 'Daha durun, Türkiye'de Apo'nun heykelini dikeceğiz.' diyen adamın, terörist olarak ifade edilmesi son derece normal. 'PKK'lıdır.' desem alınmayacaklar ama 'Teröristtir.' deyince alınıyorlar." karşılığını verdi.