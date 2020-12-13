TBMM'de ortam gerildi: CHP'li vekilden Karaismailoğlu’na 'usulsüz ödeme' tepkisi

13 Aralık 2020 Pazar, 23:31

Bakan Adil Karaismailoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı dönemindeki bazı işlemleri nedeniyle İBB yönetimi savcılığa yaptığı suç duyurusunda bulunmuştu. Karaismailoğlu'nun başvurusu üzerine, suç duyurusuna ilişkin 297 ayrı haber linkine bakanlık bünyesinde bulunan Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından erişim yasağı getirilmişti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme getirerek şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir işlem için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Buna karşı Sayın Bakan ne yaptı? Tam 297 linke erişim engeli istedi. Gerekçe ne? ‘Talepte bulunanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yapmakta olduğu, talebe konu haber içeriklerinde itibarın ve saygınlığın zedenlenmesi.’ Sayın Bakan, İmamoğlu mazbatasını aldığı gün, siz gidip bu usulsüz ödemenin altına imza atarken saygınlığınız zedelenmedi de gazeteler bunu haber yapınca mı saygınlığınız zedenlendi?"

Karaismailoğlu’nun "Yalan söylüyorsun" diye bağırmasının ardından Mecliste ortam gerildi. Karasu, Karaismailoğlu’na "Elimde mahkeme kararı var. Haddini bileceksin. Burada seçilmiş bir milletvekiline yalancı diyemezsin" karşılığını verdi.

İşte o konuşma: