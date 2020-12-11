TBMM'de taciz tartışması yaşandı

11 Aralık 2020 Cuma, 14:09

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmelerinde AKP Milletvekili Öznur Çalık’ın “Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz, kafamızı kuma gömmüyoruz” sözleri tartışmalara neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Sera Kadıgil, CHP Maltepe İlçe yöneticisinin derhal partiden ihraç edildiğini aktararak,

“CHP'nin içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak, toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz! Bizi sessiz kalmakla suçluyorsunuz. Daha sizin lağım medyanız bizim üstümüze saldırmaya başlamadan önce attığım tweeti okuyorum:

‘Ataerkil düzenin hadsiz saldırganları, her ortamda aramızda. Mesele, el âlem ne der diye örtbas etmeyip tam da böyle cezasını kesmekte. Bu herifi ifşa ve şikâyet eden kız kardeşimi de, tacizde bulunan kişiyi derhâl ihraç eden il örgütümüzü de kutluyorum. Hak ettiği en ağır cezayı alması tek temennimdir" dedi.

CHP’nin kadın milletvekilleri olarak olayın ardından bir basın açıklaması yaptıklarını da anımsatan Kadıgil, “Bütün grubumuzla failin kimliğine bakılmaksızın her türlü cinsel taciz, tecavüz ve şiddet olayına sıfır tolerans ile yaklaşmanın temel prensibimiz olduğunu söyledik” dedi.

“GEREĞİ YAPILMIŞSA HALA KONUŞMAK İKİNCİL MAĞDURİYET YARATIYOR”

AKP’nin kadının taleplerini dikkate almadan bir siyasi malzeme olarak görmesinin ikincil mağduriyetler yarattığını ifade eden Kadıgil, şöyle konuştu:

“Sizi hassasiyete davet ediyoruz. Niye? 20 yaşında bir mağdur var. 20 yaşında bir mağdur avukatı aracılığıyla açıklama yapıyor ve diyor ki:

‘CHP İl Başkanı bana elinden gelen bütün desteği verdi’ Bu konuda konuşulması, 20 yaşındaki mağdurun ikincil hatalar, ikincil mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır. Bir şey ne zaman protesto edilir? Yargı işini yapmadığında, partiler işini yapmadığında protesto edilir. Eğer ki parti gereğini yapmış, ihraç etmişse, gerekli hukuki desteği vermişse ve mağdurlar ‘bu konuyu konuşmayın’ diye bize yalvarıyorsa bunu hâlâ siyasi malzeme yapmayı ben bu Hatibin vicdanına emanet ediyorum artık”