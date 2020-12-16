TBMM'de ücretsiz Covid-19 testi gerilimi: AKP'li TBMM Başkanvekili de özel hastanede 500 TL alındığını kabul etti

16 Aralık 2020 Çarşamba, 19:46

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, “saray yönetimi hesap numarası vererek vatandaştan para istemiş ve pandeminin faturasını halkımızın sırtına yüklemiştir” dedi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise “Bir bilgiyi paylaşmak isterim sadece tutanaklara geçmesi için. Kısaca, bu konuda iktidarımız sosyal devlet ilkesinin gereklerini her alanda yerine getirmiş, pandemi hastalarından bugüne kadar tek kuruş ücret almamıştır ve almamaktadır” diyerek Şaroğlu’na itiraz etti.

MECLİSTE ‘ÜCRETSİZ TEST’ POLEMİĞİ

Akbaşoğlu’nun ifadeleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Tek kuruş ücret alınmaması şöyle dursun, Bakanın ‘250 lira’ dediği testi, bırak başkasına gerek yok, benim evladım 500 liraya olmuştur. Bakanlık ‘250 liradan fazla alınmayacak.’ diyor, biz bedavadan vazgeçtik” sözleri ile Akbaşoğlu’na karşı çıktı. Bunun üzerine AKP’li Akbaşoğlu ile CHP’li Altay arasında polemik yaşandı.

AKP’Lİ AKBAŞOĞLU’NDAN ‘ÖZEL HASTANE’ SAVUNMASI

Akbaşoğlu, özel hastanelerde yapılan işlemlerin farklı olduğunu, herhangi bir emare olmadan, hastalık emaresi, semptomu olmadan gidip özel sektörde özel olarak test yaptırmakla ilgili farklı bir prosedür olduğunu söyledi, Altay, “Özel, genel millet hasta ya. Hastaneye gidebiliyor mu? Kayıtlara geçsin, benim kızım 500 liraya test yaptırmıştır” dedi.

TEST TARTIŞMASINA BAŞKAN DA KATILDI

Akbaşoğlu’nun ‘özel sektör’ açıklamasına karşı çıkan Altay, “Ben bu Hükûmeti anlamıyorum. Ya, özel sektör fabrika yapıyor, Tayyip Bey gidiyor ‘Fabrika yaptık’ diye açılış yapıyor, ama hastanelerde kilometrelerce kuyruklar var. Özel sektöre gidip ‘Arkadaş, pandemideki her şeyi bedava yaptık’ demeyeceksiniz” dese de, Akbaşoğlu pandemi ile ilgili sağlık işlemlerinin hepsinin ücretsiz olduğu konusunda ısrar etti.

Covid-19 test ücretleri ile ilgili tartışmaya, birleşimi yönetin TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de dahil oldu. AKP’li Bilgiç, "Ben sadece sistemle ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii ki bu test yapılmadan önce poliklinik bir muayene gerekiyor. Poliklinik muayene ücretiyle birlikte topladığınızda testin bedeli denildiği gibi özel hastanelerde 500 liraya kadar çıkabiliyor ama çok farklı uygulamaları var. Yani bu testi 180’e de 120’ye de yapan var" dedi. Altay ise Bilgiç’in yorumunun İçtüzüğe aykırı olduğunu söyledi.

“BIRAK HASTANEYİ MORGLARDA BİLE KUYRUK VAR”

Altay’ın devlet hastanesindeki kuyruklar nedeniyle vatandaşların özel sağlık kuruluşlarına gittiğini söylemesi üzerine Akbaşoğlu, “Gelelim beraber hastanelerimize bakalım, bu konuda öyle kuyruklar var mı, yok mu?” diye sordu. Bunun üzerinden CHP ve İYİ Parti sıralarından milletvekilleri ‘var’ diyerek Akbaşoğlu’na itiraz etti. CHP’li Altay, “Şimdi, “Kuyruk yok.” diyor Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu, Türkiye’de bırak hastaneyi morglarda kuyruk var morglarda. Başka kuyruklar da söyleyeyim: Türkiye’de PTT’nin önünde bin lira almak için kuyruk var, İŞKUR’un önünde kuyruk var, Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruk var” dedi.

AKP’Lİ AKBAŞOĞLU: MİLLETTE MAL DA VAR PARA DA VAR

AKP’li Akbaşoğlu’nun “CHP’nin kuyrukları yokluk kuyruğuydu da; sonuç itibarıyla herhâlde onları hatırlıyorlar. Burada yokluk kuyruğu yok” sözleri üzerine Meclis’te tansiyon arttı. Altay, “Doğru söylüyor, 70’li yıllarda kuyrukları yaşadık; babam bana para verdi Sana yağı kuyruğuna girdim; para var Sana yağ yok, para var mazot yok” dedi. Bunun üzerine Akbaşoğlu, “İkisi de var” yanıtı verdi. Altay ise, “Sayın Akbaşoğlu -tutanaklara da geçsin- dedi ki: ‘Herkesin parası var’ dedi, ‘Ülkede para var’ dedi, ‘Mal ve hizmet de var’ dedi. Eğer, ben yanlışsam bu millet beni yargılar, yadırgar siyaseten tabi ama aziz milletimize sesleniyorum: Ey 83 milyon, Ak Parti Grup Başkan Vekili iddia ediyor ‘Herkesin parası var’ diyor” diye konuştu.