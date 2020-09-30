TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı. TBMM Genel Sekreterliği’nden vekillere gönderilen yazıda, “1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir” denildi.
TBMM yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesinde Genel Kurul'u izleyecek bütün parlamento muhabirleri bugün koronavirüs testi yaptıracak.
2 aylık tatilin ardından açılan TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzatıldı. İdare Amirlerinin ortak imzalı kararı TBMM Genel Sekreterliği tarafından vekillere gönderildi. Yazıda “1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir” denildi.
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