TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı. TBMM Genel Sekreterliği’nden vekillere gönderilen yazıda, “1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir” denildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2020 Çarşamba, 10:45
TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı
Abone Ol google-news

TBMM yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Açılış öncesinde Genel Kurul'u izleyecek bütün parlamento muhabirleri bugün koronavirüs testi yaptıracak.

2 aylık tatilin ardından açılan TBMM’ye ziyaretçi yasağı  uzatıldı.  İdare Amirlerinin  ortak imzalı kararı TBMM Genel Sekreterliği tarafından  vekillere gönderildi. Yazıda  “1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabulü yapılmamasına karar verilmiştir” denildi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler