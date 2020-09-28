TBMM'deki 4 partiden ortak Azerbaycan bildirisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 parti Azerbaycan'a yönelik saldırı nedeniyle Ermenistan'ı ortak bildiriyle kınadı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 17:22
TBMM'deki 4 partiden ortak Azerbaycan bildirisi
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CHP, İYİ Parti, AKP, MHP ve TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Bildiride, "Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Uluslarası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz." denildi.


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