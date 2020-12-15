TBMM'nin ihalesi Cengiz'e verildi

15 Aralık 2020 Salı, 09:48

17- 25 Aralık sürecinde, halka ettiği küfürle hafızalara kazınan Mehmet Cengiz, kamu kurumlarından aldığı milyonlarca liralık ihalelere yenilerini ekledi. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı 13 Kasım tarihinde 2021 yılı elektrik enerjisi alımı için bir ihale düzenledi. İhaleyi, 12 milyon 932 bin TL teklif veren Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı açıklandı. TBMM ile şirket arasında da 3 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı.

BAKANLIKTAN DA İHALE ALDI

Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi bir de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ihale aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 Ekim tarihinde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hizmet Binası 2021 yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alınması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de 3 milyon 424 bin TL teklif veren Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı ve 16 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi.

MEGA PROJELER CENGİZ’E GİTTİ

Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz Holding, AKP döneminde kamudan garantili ve yüksek maliyetli projeler aldı. Ulaştırma ve enerji projelerinde yıldızını parlatan şirkete en büyük piyango, Seydişehir Alüminyum özelleştirmesiyle vurdu.

AKP iktidarındaki tüm “mega projeleri” tek başına ya da konsorsiyum içinde yer alarak üstlenen Cengiz’in yaptığı işlerden bazıları şöyle:

¦ İstanbul 3’üncü Havalimanı,

¦ Hasankeyf Ilısu Barajı,

¦ Kuzey Marmara Otoyolu,

¦ Yusufeli Barajı ve HES,

¦ Akkuyu Nükleer Santral Limanı,

¦ Ordu-Giresun Havalimanı,

¦ Rize-Artvin Havalimanı,

¦ Hüseyin Avni Paşa Korusu.