TBMM'ye temmuzda ziyaretçi kabul edilmeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2020 Salı, 14:57
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

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