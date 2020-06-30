TBMM'ye temmuzda ziyaretçi kabul edilmeyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
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