TCDD’den skandal ihale: İşçiler için 'pes' dedirtecek şartlar!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:02

TCDD, makam hizmetlerinde çalışmak üzere 23 işçi ve makam hizmetlisi için ihale açtı. İhalenin skandal şartnamesinde işçilerin temel ihtiyaçlarının dahi giderilmesinin yasak olduğu belirtildi.

İhaleye göre, 6 ay süreyle işe alınacak personel, haklı da olsa amirlerine cevap vermeyecek, görev alanlarında yemek yemeyecek, sigara, çay vb. içmeyecek, bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmayacak ve yüksek sesle konuşmayacak. Bu skandal şartlar altında alınacak personele asgari ücretin sadece yüzde 10 fazlası ödenecek.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; ihale bir firmaya 634 bin 593 lira bedelle verildi. Sözleşme 14 Nisan'da imzalandı ve işe alınan 23 kişi 30 Eylül 2020'ye kadar çalışacak. Kurum, bu ihaledeki personellerin görev süresi dolmadan aynı içerikle yeni bir ilana daha çıktı fakat bu ihalenin önceki ihaleye göre nispeten daha yumuşak ifadeler taşıdığı görüldü.