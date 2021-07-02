TCMB açıkladı: Açık 7 ayın zirvesinde

02 Temmuz 2021 Cuma, 17:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, finansal kesim dışındaki firmaların döviz net açığı nisanda bir önceki aya göre 1 milyar dolara yakın artış kaydederek 7 ayın zirvesine ulaştı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5,2 milyar dolara yakın artış kaydederek 146,1 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşırken, döviz yükümlülükleri 6,1 milyar dolar civarında bir yükselişle 304,8 milyar dolara ulaşarak Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Firmalar için kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise Nisan ayında yüzde 33,3 ile 2020’nin Mart ayından bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Nisan 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 123,5 milyar dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 101,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 22.135 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Mart 2021 dönemine göre 1,8 milyar dolar oldu.