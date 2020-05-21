TCMB açıkladı: Net UYP açığı 314.7 milyar dolara düştü

21 Mayıs 2020 Perşembe, 12:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, mart sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurtdışı varlıkları yüzde 7.3 azalışla 233.8 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 9.2 düşüşle 548.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, mart sonunda eksi 314.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 351.9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 12.8 azalışla 92.1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.6 düşüşle 90.5 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 7.8 gerileyerek 43.8 milyar dolara indi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre yüzde 19.8 azalışla 133.3 milyar dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 120.2 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, martta 2019 sonuna göre yüzde 11.5 azalarak 120.2 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 32.9 düşüşle 21.9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37.8 gerilemeyle 9,6 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 4.2 artışla 51.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, martta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 2.4 azalarak 294.9 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 6.9 azalışla 32.4 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7.4 artışla 14.6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.3 azalarak 65.3 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1.8 gerileyerek 96.5 milyar dolara indi.