TCMB, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı

18 Aralık 2020 Cuma, 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.