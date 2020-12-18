TCMB, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

AA
18 Aralık 2020 Cuma, 14:00
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.


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