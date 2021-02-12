TCMB beklenti anketi istatistiklerini açıkladı: Cari açık 3,2 Milyar dolar oldu

12 Şubat 2021 Cuma, 10:05

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Buna göre, altın ve enerji dışı cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık ayındaki 1 milyar 579 milyon dolar fazladan, 2020 Aralık'ta 940 milyon dolar fazla düzeyine geriledi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 3 milyar 344 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon dolar azalarak 617 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 529 milyon dolar azalarak 590 milyon dolara düştü.

TCMB açıklamasında, "Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2016 yılında 181 milyon dolar, 2017 yılında 71 milyon dolaı, 2018 yılında 147 milyon dolar, 2019 yılında 341 milyon dolar ve 2020 yılının Ocak-Kasım dönemi için 1 milyar 152 milyon dolara güncellendi" denildi.