TCMB için 3 yeni müdürlük kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 3 yeni müdürlük kurma kararı aldı. İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacak.
Buna göre Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü”, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Katılım Bankacılığı Müdürlüğü”, Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde “Mali Kontrol Müdürlüğü” kurulmasına karar verildi.
İlgili Müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlendi:
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü'nün görevleri arasında, fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek sayıldı.
Katılım Bankacılığı Müdürlüğü, TCMB’nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunacak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip edecek.
Mali Kontrol Müdürlüğü ise iç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek görevlerinden sorumlu olacak.
İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacak.
Kaynak: bloomberght
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- İYİ Parti'den HDP açıklaması
Video Haberler
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Market sahibinden İmamoğlu'na zor soru
- CHP'li Başarırı'dan çürük meyve-sebze tepkisi
- Yurttaşların imdadına beline kadar suya giren polis yeti
- Ataşehir’de inşaat işçileri arasında yumruklu kavga
- AKP’de bir kongre krizi daha: Adaylara Muğla’da da engel
- Beşiktaş’ta dehşet anları: Sürücü, gence çarpıp kaçtı
- Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga
- AKP'li belediye 2 yurttaşın öldüğü felaketle dalga geçti
- Okey masasında yakalandı, camdan atladı
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- İYİ Parti'den HDP açıklaması