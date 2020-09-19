TCMB, iki şirkete elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere iki şirkete faaliyet ve faaliyet genişletme izni verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye faaliyet izni verilmesi ile Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ’ne faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
TCMB’nin bugünkü Resmi Gazete’de yer alan kararlarına göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.
Öte yandan, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı.
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