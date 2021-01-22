TCMB kararı sonrası gerileyen dolar/TL küresel satış baskısıyla dalgalanıyor

22 Ocak 2021 Cuma, 12:15

Haftabaşında ABD faizlerindeki yükselişle bilikte gördüğü 7.5'li seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar/TL dün TCMB kararı sonrası 7.35'in altına kadar gerilemişti. TL dün gelişmekte olan para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti.

Dolar/TL bu sabah ise 7.44'e kadar yükseldikten sonra 7.42 civarında işlem görüyrlar.

Asya borsaları, yatırımcıların ABD'de büyük bir mali canlandırma planı beklentisiyle yükselen borsalardan elde ettikleri kârın bir bölümünü realize etmeleriyle rekor seviyelerden geriledi.

Çin'de Mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısı bildirilmesi, Endonezya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin rekor seviyelere ulaşması da satış baksındaki bir diğer etken konumunda.

Avrupa borsaları ise seyahat sınırlamaları ve zayıf İngiltere perakende satışlarıyla düşüşte.

Bugün iç piyasada takip edilecek veri gündemi bulunmazken, küresel piyasalar ve Türkiye piyasası kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin olası not güncellemesi takip edilecek.

UZUN MÜDDET SIKI DURUŞ, GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentiler doğrultusunda %17'de sabit tutarken, sıkı duruşu "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdüreceğine ve gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağına dikkat çekti.

Piyasalarda genel beklenti faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. Azınlık beklenti ise yılın ilk çeyreğinde enflasyonda yaşanacak yükseliş nedeniyle yeni bir artırım olabileceği yönündeydi.

Bankacılar TCMB'nin PPK metninde enflasyonu düşürme kararlılığına dikkat çekerken, uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği sözlü yönlendirmenin de piyasada kabul gördüğünü ve bunun önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

İLK FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ÖTELENİYOR

Bankacılar PPK kararının ardından TCMB'nin ay sonunda gerçekleştireceği enflasyon raporunu izleyecekler. Enflasyon 2020 yılını %14.6 seviyesinde tamamlarken, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonda yükselişin sürmesi bekleniyor.

Citi dün yayımladığı raporda, enflasyonun düşüşe geçmeden önce Nisan ayında %16 ya da üzerinde oluşacağını, yıl sonunda ise %11.5'e düşeceğini öngördü.

Piyasalarda dünkü kararın ardından faiz indirimi beklentilerinin bir miktar ötelenmesini beklediklerini de söylemişlerdi.

Bu yönde bir adım bugün JPMorgan'dan geldi. JPMorgan, TCMB'nin daha sıkılaştırma yanlısı gözükmesi ardından ilk faiz indirimi beklentisini ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe öteledi. Kuruluş ayrıca toplam faiz indirimi beklentisini de 500 baz puandan 400 baz puana indirdi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 sonu için %9.4 enflasyon tahminini bir "ara hedef" olarak ilan etmiş ve para politikasının da bu hedefe ulaşmak için dizayn edileceğini söylemişti. Tahmin, önümüzdeki hafta enflasyon raporu ile güncellenecek.

Piyasanın beklentisi enflasyonun Nisan veya Mayıs'ta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı %11-12 bandında bitireceği yönünde. Piyasalar önümüzdeki hafta enflasyon raporunda kendi tahminleri ile TCMB arasındaki farkın nasıl kapanacağını, bunun piyasa fiyatlamalarına etkisini takip edecekler.

Dolar/TL saat 1148'te 7.4020/7.4090 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 9.0160/9.0253, sepet bazında TL 8.2068/8.2170 seviyesinde. TL'nin bugün dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %0.4, benzer para birimlerinde %0.2 ila %1.2 arasında değer kayıpları yaşanıyor.

Dolar, euro karşısında bu hafta %0.8 civarında gerilerken, bugün haftanın en düşük seviyesi olan 1.2173'ü gördü. Öte yandan dolar endeksi haftalık bazda aynı oranda düşüş yaşarken, bu sabah Asya seansında 90.075 seviyesinde yatay seyretti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra saat 1151'de 325/332 seviyesinde.

Kaynak: Reuters