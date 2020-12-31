TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı: Döviz mevduatındaki artış devam etti

31 Aralık 2020 Perşembe, 15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Rakamlara göre yabancıların ekonomi yönetimindeki değişimin ardından Türk varlıklarına yönelik ilgisi devam ediyor.

Buna göre yurt dışı yerleşikler 25 Aralık haftasında net 107 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Yabancılar bir önceki hafta 1.66 milyar dolarlık alım yapmıştı. Hisse senetleri tarafında ise 19 milyon dolar sattı. Bir önceki hafta 244 milyon dolarlık alım yapılmıştı.

Son verilerle birlikte yabancı yatırımcıların tahvil stoku 8.28 milyar dolar, hisse senedi stoku ise 27.16 milyar dolar oldu. Açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı art arda dördüncü haftada da arttı.

Buna göre yerlilerin yabancı para mevduatları geçen hafta 703 milyon dolar artarak 234.8 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 731 milyon dolar artarken, 28 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 412 milyon dolar arttı. Ayrıca döviz mevduatlarında son dört haftalık toplam artış 6.83 milyar dolar oldu.

Kaynak: bloomberght