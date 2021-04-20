TCMB'deki erime ne kadar? IMF raporlarına yansıdı

20 Nisan 2021 Salı, 11:47

Salgın döneminde Türkiye ile benzer parasal önlemler uygulayan gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin merkez bankalarının net döviz rezervlerinde Türkiye’de görülen kadar önemli bir düşüş kaydedilmedi.

21,7 MİLYAR DOLARLIK ERİME

Bloomberg'in IMF kaynaklarından edindiği bilgiye göre; TÜrkiye'de son 11 ayda 21,7 miyar dolarlık bir erime oldu.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) pandemi döneminde ülkelerin izledikleri politikalar ile ilgili hazırladığı bir çalışmaya göre, salgın döneminde ekonomiyi desteklemek için kur müdahalesinde bulunan gelişmekte olan ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya ve Türkiye yer aldı. Türkiye bu ülkeler arasında en fazla rezerv kaybına uğrayan ülke oldu.

Bu dönemde herhangi bir kur müdahalesinde bulunmayan fakat Türkiye ile benzer ekonomik yapılara sahip Meksika ve Güney Afrika’nın rezervlerinde de ciddi bir düşüş görülmedi. Meksika rezervlerini artırmayı başarırken, Güney Afrika ise neredeyse rezervleri sabit tutmuş durumda.

IMF verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Türkiye’nin swaplar dahil net döviz rezervleri Mart 2020’den Şubat 2021’e kadar 21,7 milyar dolar gerilerken, salgın döneminde Türkiye gibi kur müdahalesinde bulunan Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın rezervleri 15,8 milyar dolar artış gösterdi.

Endonezya Merkez Bankası da salgın döneminde kur müdahalesinde bulunmasına rağmen swaplar dahil net döviz rezervlerini 17,3 milyar dolar artırdı. Kolombiya Merkez Bankası da bu dönemde döviz rezervlerini 2,3 milyar dolar yükseltirken Meksika Merkez Bankası rezervlerine 16,8 milyar dolar ekledi.

TCMB'NİN NET REZERVİ

Tüm ülkelerin verileri normalize edilerek Mart ayı 100 olarak alındığında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki azalmanın benzer ülke merkez bankalarının rezervlerine göre ayrıştığı görülüyor.

Orantısal olarak bakıldığında ise aynı dönemde Meksika Merkez Bankası’nın rezervleri yüzde 9,6 yükselirken, Endonezya Merkez Bankası’nın rezervleri yüzde 16,4 yükseliş kaydetmiş durumda. Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın rezervleri ise yüzde 10,8 artarken, Kolombiya Merkez Bankası’nın rezervleri yüzde 4,3 artış gösterdi.

TCMB’nin rezervleri ise bu dönemde yüzde 58,6 gerilerken Güney Afrika Merkez Bankası’nın rezervleri neredeyse yatay bir seyir izledi. TCMB’nin en güncel açıkladığı 9 Nisan haftası verisinde ise swaplar dahil net rezervler 9,9 milyar dolar seviyesinde bulunurken, swaplar hariç rezerv eksi 49,1 milyar dolar seviyesinde.

TL EN ÇOK DÜŞEN 2. PARA BİRİMİ

Gelişen ülke para birimleri arasında salgın döneminde en fazla değer kaybeden para birimi yüzde 32,9 düşüş ile Arjantin pesosu olurken, ikinci sırada yüzde 23,4 ile Türk Lirası geliyor.

Kolombiya pesosu aynı dönemde yüzde 5,3 değer kaybederken, Meksika pesosu yüzde 3,2 ve Endinezya Rupisi yüzde 2,1 değer kaybetti. Çek korunası salgın döneminde yüzde 5,8 değerlenirken, Güney Afrika Randı yüzde 7,5 değerlendi.